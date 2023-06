Verde pubblico, Pastura (FdI): "La diffida all'Ater, un clamoroso autogol dell'amministrazione comunale"

Parla di clamoroso autogol dell'amministrazione comunale sulla questione del verde, Roberto Pastura, consigliere comunale di Fratelli d'Italia che punta i riflettori, in particolare, sulle due diffide all'Ater. E proprio sul verde ricorda che ''il centrodestra ha sempre riconosciuto che stante l’esigua disponibilità economica nelle casse del Comune, ciò che si poteva fare era il risultato di un processo di razionamento delle risorse a disposizione". Pastura riconosce che "le risorse erano insufficienti al decoro della città. Conoscendo le dinamiche degli stanziamenti e dei budget quando il cordone della spesa è vincolato alle logiche del dissesto la coperta è sempre corta". Il consigliere FdI arriva al nocciolo della questione: "l’assessore Mascia Aniello scopre che, relativamente allo sfalcio del verde delle aree condominiali di pertinenza dell’Ater, l’onere non è in capo all’ente pubblico ma ai condomini poiché rientrante tra le attività di ordinaria manutenzione. L’aggravante sta nella missiva da parte del Comune nei confronti dell’Ater nella quale si è diffidato ad adempiere innescando così un processo amministrativo nei confronti del soggetto sbagliato.

Ci troviamo difronte pertanto ad un clamoroso autogol con il risultato che i condomini dei quartieri con maggiori difficoltà socio-economiche dovranno pagarsi il taglio del verde".

Pastura rimarca un’ulteriore richiesta di monitoraggio e di gestione della morosità relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica avanzata all'Ater da parte dell’assessore Giovanni Maggi. "Nuovo scenario - dice - non solo i residenti delle case popolari dovranno pagarsi il taglio del verde ma, prossimamente vedranno recapitarsi anche i decreti ingiuntivi perché rei di non avere le sostanze economiche per onorare l’affitto. Ebbene, se la modalità “trattore” è stata utile in campagna elettorale per l’acquisizione del consenso elettorale, ora che si è saliti a Palazzo Spada si palesa non essere più il mezzo giusto per amministrare la città".