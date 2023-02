Lunedì 6 Febbraio 2023, 08:37

Una ventina di auto e anche un autobus turistico, ieri pomeriggio, sono rimasti intrappolati nella neve di Castelluccio. Nonostante la giornata di sole e il termometro di qualche grado sotto lo zero, in due diversi momenti della giornata si è alzato un forte vento, che ha riversato neve ghiacciata sulla strada rendendo proibitivo il transito. Era già accaduto in mattinata, con la tempesta di vento che ha imposto la temporanea chiusura della strada, riaperta soltanto intorno alle 11, dopo il passaggio di un mezzo spazzaneve. Inutile dire che la presenza abbondante della neve, unita alla giornata di sole, ha richiamato intere famiglie sul Pian Grande. Nel pomeriggio, fino alle 14 è filato tutto liscio, poi, al momento del rientro a casa, si è di nuovo alzato il vento forte, che in alcuni tratti, secondo alcune testimonianze, avrebbe catapultato in strada fino a un metro di neve. La situazione si è fatta quindi preoccupante e solo ai vigili del fuoco sono arrivate una trentina di richieste di aiuto. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del Sasu e i carabinieri. Due i punti maggiormente critici, sempre gli stessi, come osserva chi conosce bene la zona: il tratto di strada, caratterizzato da diverse curve, che scende fino a Pian Perduto e il rettilineo che segue la rotatoria per Forca di Presta. In serata la situazione è tornata alla normalità.