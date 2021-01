Ventenne in gravi condizioni trasferita con l' eliambulanza del 118 dall'ospedale di Foligno a quello di Ancona

FOLIGNO – Una ventenne folignate, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, è stata trasferita in eliambulanza in gravi condizioni nel pomeriggio di mercoledì dall’ospedale di Foligno a quello di Ancona. Alla giovane è stata riscontrata una grave insufficienza epatica con compromissione di diversi organi. «La paziente – riferiscono dalla AUsl Umbria 2 - è stata soccorsa e stabilizzata all’ospedale “San Giovanni Battista” ed in particolare dagli specialisti del Pronto Soccorso e della Rianimazione. In forza delle condizioni complessive di salute della giovane paziente , e soprattutto della grave insufficienza epatica, è stato disposto il trasferimento all’Ospedale di Ancona e nello specifico all’Unità fegato, centro di alta specializzazione».

