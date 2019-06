© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diecimila euro di sanzione al titolare di un bar in pieno centro di Terni perché sorpreso a vendere alcolici dopo la mezzanotte e per la violazione dell'apposita ordinanza del sindaco. È stato intenso, ma sostanzialmente tranquillo il fine settimana di controlli disposti questore Antonino Messineo, che ha visto all’opera pattuglie della polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Complessivamente sono state controllate 165 persone in 6 posti di controllo allestiti lungo le vie di accesso al centro città e in periferia.Presso la discoteca del Chico Mendez a causa della fila formatasi all’ingresso due ragazzi hanno avuto una lite, ma quando è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante nessuno dei due ha inteso procedere contro l’altro. Verso le 5 di questa mattina un ragazzo ternano uscendo sulla Marattana all’altezza dell’Avicola Ternana, ha perso il controllo della sua auto, si è capovolto andando a finire nel ruscello sottostante. Fortunatamente per lui non ha riportato particolari conseguenze. Sul posto è intervenuta la Volante.