Vedono la Volante della Polizia e scappano, scatta inseguimento da action movie. Denunciati due italiani multati anche per violazioni Covid

PERUGIA - Vedono la volante e si danno alla fuga: denunciati dalla polizia di stato un 20enne ed un 21enne per resistenza e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Due sanzioni per inosservanza alle normative anti Covid e guida senza patente. Personale del Reparto Volanti, in piena notte, durante servizio di controllo del territorio in zona via Marscianese ha notato sopraggiungere in direzione opposta un’autovettura che marciava a fortissima velocità. Durante le fasi di avvicinamento della Volante, l’autovettura in questione, notati i lampeggianti blu, ha aumentato ancor più la velocità al fine di sfuggire al controllo della Polizia di Stato. Giunta in prossimità di un complesso urbano l’auto, che non è stata mai persa di vista dagli agenti, ha arrestato repentinamente la marcia e dalla stessa scendevano due individui i quali, lasciando le portiere dell’auto aperte si sono dati alla fuga cercando di scavalcare un cancello nelle vicinanze. Gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei due uomini nell’immediatezza della fuga mentre il secondo è stato, una volta diramate le ricerche, intercettato dalla seconda Volante. L’uomo aveva provato a nascondersi mimetizzandosi all’interno di un oliveto. I due un 21enne ed un 20enne italiani, una volta raggiunti hanno cercato di depistare gli agenti circa la loro presenza nella zona in piena notte. A seguito di controllo personale e veicolare non sono stati reperiti oggetti atti ad offendere o da scasso né sostanze stupefacenti. I due sono stati denunciati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Contestualmente è stata anche elevata sanzione amministrativa per inosservanza delle normative legate al contenimento della pandemia da Covid 19. Il 21enne è stato inoltre sanzionato per guida senza patente.

