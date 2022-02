Vax-day domenica 6 febbraio in tutta l'Umbria. A Orvieto aperto l'hub di Bardano nel pomeriggio

Domenica 6 febbraio sarà vax-day in tutta l'Umbria. Lo ha annunciato, nel pomeriggio di giovedì 3 febbraio, durante la conferenza stampa settimanale sull’andamento dell’epidemia, l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto.

A Orvieto sarà attivo l'hub vaccinale di Bardano per tutti gli over12, senza necessità di prenotazione, dalle 14.30 alle 19.

«Siamo in netto calo delle prenotazioni per la vaccinazione, specialmente per quanto riguarda la prima dose - ha spiegato l'assessore Coletto - quindi proviamo a ravvivare la campagna di vaccinazione aprendo all'utenza domenica».