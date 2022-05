Distrugge vasi e rovescia cassonetti in centro ventenne non potrà più frequentare i luoghi della movida

TERNI Una notte brava in centro storico, tra rottura di vasi, piante gettate a terra, secchi della spazzatura rovesciati, tra vicolo San Marco e vico dell’Olmo, è quanto accaduto fra sabato e domenica. Le telecamere di sicurezza cittadina hanno ripreso i fatti e la Digos, in poco tempo, ha dato il nome al presunto autore, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Terni per il reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria per ubriachezza. Si tratta di un giovane italiano di vent’anni, incensurato, residente in provincia, che, intorno alle 3:00 di notte del 15 maggio, anche a causa dello stato di ebbrezza, mentre girovagava per le strade del centro cittadino in compagnia di altri coetanei, risultati estranei ai fatti, si è lasciato andare ad atti di inciviltà, alcuni dei quali sfociati nei reati che gli vengono contestati.

Oltre alla denuncia, nei suoi confronti il Questore Failla ha avviato l’irrogazione del D.A.C.U.R., che gli vieta di frequentare la zona della movida ternana.