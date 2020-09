© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - La prima edizione di Assisi OnLive si avvicina alla conclusione e domani pomeriggio, domenica 6, alla Rocca Maggiore andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi, ovvero il concerto di Vasco Brondi con l’unica tappa umbra del tour “Talismani per tempi incerti” (inizio alle 18.00). Il cantautore emiliano, che un anno e mezzo fa si è lasciato alle spalle l’acclamato progetto Le luci della centrale elettrica, si esibirà con Andrea Faccioli alla chitarra, Daniela Savoldi al violoncello e Angelo Trabace al pianoforte in un set che unirà canzoni a poesie e riflessioni, in un’atmosfera intima e dal grande coinvolgimento emotivo.Forse è banale da dire ma mi ha emozionato tantissimo. L’atmosfera che si crea è davvero intensa, siamo tutti più ricettivi ed emotivi credo, più attenti. Forse diamo anche meno per scontato la benedizione di poter vivere questi momenti. Sono pieno di gratitudine per poter ricominciare a suonare. Dal palco anche quando i partecipanti non erano più di trecento la forza dell’attenzione era tale da farmi sembrare di suonare davanti a tremila persone, è una specie di miracolo. Mi sono confrontato anche con altri musicisti in questo periodo e mi hanno tutti detto questa cosa.Sì, non avevo previsto di suonare quest’estate poi mi hanno guidato da una parte la voglia di suonare e dall’altra le proposte bellissime che arrivavano da anfiteatri, ville antiche e addirittura la Rocca Maggiore di Assisi. A me è sempre piaciuto suonare in situazioni intime in cui il concerto diventa più confidenziale, perché posso leggere, raccontare, fare un concerto che dal silenzio può arrivare al fragore.Forse sì, è una formazione inedita per me in cui mi trovo particolarmente bene, non scenderei più dal palco. Anche grazie ai grandi musicisti con cui suono. È un orchestra minimale, per questo il sottotitolo dello spettacolo è "Sonate per pianoforte, violoncello e chitarre distorte", ci sono dentro tutte le mie anime.Sul palco sembra di essere in tantissimi! Siamo circondati dagli autori che leggo, da Mariangela Gualtieri a Bukowski, e dalle canzoni di altri che stravolgiamo durante il concerto e che mischiamo alle mie canzoni. Da Battiato ai CCCP, dagli Afterhours a De Andrè. Ci sono tutti i miei maestri sul palco, maestri pieni di difetti e che mi hanno cresciuto a loro insaputa. I maestri che ti danno il coraggio di scegliere la strada che nessuno ti indica.Per Assisi pensavo di trovare degli scritti più ambientati da queste parti ma ci saranno evocazioni anche da quel libro che ho scritto con Zamboni, di quei viaggi di pochi chilometri che possono regalarci grandi visioni e grandi sorprese.Sempre domenica, alle 09.30 sul Monte Subasio prenderà il via una passeggiata letteraria con, durante cui la scrittrice si confronterà consull'ultimo suo libro "I quattro cantoni”. Poi appuntamento all'Anfiteatro Pro Civitate Christiana il 13 settembre alle 21.15 con: l’artista racconterà le origini della sua storica band Marlene Kuntz, riproponendo brani del repertorio prodotto a partire dagli anni ’90 accanto ai nuovi bravi del suo ultimo lavoro da solista. A chiudere il sipario di Assisi OnLive sarà invece il 17 settembrecon “La cura dello sguardo. Nuova farmacia poetica”. Il poeta tornerà ad illuminare il presente offrendo il suo stesso corpo come testimonianza, come repertorio di tentativi e rimedi (alle 21.15 all’Anfiteatro della Pro Civitate Christiana). La prima edizione di Assisi OnLive, itinerari tra musica, teatro, letteratura e arte è promossa in sinergia dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, il Piccolo Teatro degli Instabili, l'Associazione Culturale Riverock, l'Associazione Umbra Canzone e Musica d’Autore e l'Associazione Culturale Zona Franca, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune della Città di Assisi.