Piazza Solferino, furgone abbatte il varco elettronico: chiusa via Garibaldi

TERNI Questa mattina giovedì 17 febbraio un furgone in retromarcia ha abbatutto il varco elettronico che protegge l'afflusso a piazza Solferino. Danneggiando il palo e costringendo i vigili urbani intervenuti a bloccare il traffico lungo via Garibaldi. Il guidatore, dopo aver travolto il palo, ha subito chiamato i vigili e ha chiesto scusa dicendo di non essersi accorto della presenza dello stesso.