Perugia, Duomo e centro sfregiati: dai video dei residenti l'identikit dei vandali

Martedì 4 Luglio 2023, 07:30







PERUGIA - Due facce ben visibili. E probabilmente già conosciute dalle forze dell’ordine. La soluzione del caso sul maxi sfregio del Duomo e delle vie del centro, con messaggi di minacce e contro la polizia lungo le scalinate della cattedrale e i muri dell’acropoli, sembra essere molto vicina. Il tutto grazie ad almeno un paio di video girati dai residenti mentre i due balordi imbrattavano il centro.

Questo lo stato dell’arte per quanto riguarda l’indagine, affidata agli investigatori della digos e dell’anticrimine, per risalire agli autori del gesto che ha fatto risvegliare domenica mattina i residenti del centro con tanta rabbia e anche preoccupazione. Perché quella scorribanda notturna, con almeno venti imbrattamenti dalla Cattedrale e le Logge di Braccio fino a via Bontempi e via del Roscetto per arrivare addirittura dalle parti di Porta Pesa hanno creato non solo sdegno ma anche timore che la cosa potesse essere legata in qualche modo alle forti tensioni che stanno sconvolgendo in questi giorni la Francia. Al momento non ci sarebbero evidenze di questo tipo ma è chiaro come il fatto sia monitorato con grande attenzione da parte della questura, dell’amministrazione comunale e della stessa prefettura.

Soprattutto la sigla “Dc 07” ovvero Dodgers clubsite e cioè un gruppo di ultrà di Tunisini, comparsa in più imbrattamenti assieme alle scritte contro la polizia e anche quelle sgrammaticate contro la premier Meloni, viene investigata con grande attenzione. Ma come detto i due presunti responsabili potrebbero essere a breve individuati.

Intanto il Comune ha fin da ieri messo in campo un’immediata opera di ripulitura, partendo ovviamente da piazza IV Novembre. Con il cantiere comunale ripuliti anche i portoni e i muri dei privati. «Non è giusto che provvedano da soli, è giusto stare vicino ai cittadini» ha detto l’assessore alla sicurezza, Luca Merli. Ai responsabili verranno addebitate le spese di ripulitura. Con il Comune pronto a costituirsi parte civile in caso di processo.

«Atti inqualificabili sia per la modalità che per il contenuto - sottolinea il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Riccardo Mencaglia - un livore e una violenza che respingiamo con forza. Evidentemente l’azione del Governo Meloni, tesa a ripristinare la legalità in tema di immigrazione dà fastidio a qualcuno».