Vandali in azione nel parco David Raggi. I giochi sono stati imbrattati con scritte e disegni osceni. Violata la memoria del ragazzo ternano ucciso in piazza dell'Olmo. La denuncia arriva dal consigliere comunale Alessandro Gentiletti.

« Avevo presentato - scrive Gentiletti - un atto di indirizzo molti mesi fa, dopo i numerosi esposti del condominio al sindaco che non avevano ricevuto risposta, perché fosse messa la videosorveglianza o comunque fossero state trovate soluzioni adeguate a proteggere il parco. Ad oggi l'atto - prosegue Gentiletti - non è stato ancora approvato, nonostante l'attuale assessore all'urbanistica, allora consigliere Bordoni, rassicuró me e gli abitanti durante l'inaugurazione (novembre 2019) che a breve l'amministrazione sarebbe intervenuta in modo adeguato per proteggere il parco » . Ultimo aggiornamento: 12:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA