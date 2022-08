Giovedì 11 Agosto 2022, 08:10

TERNI Non è stata una estate da tutto esaurito in Valnerina. Anche se il Ferragosto si annuncia sold out. «Alberghi, agriturismi, country house e B&b si sono riempiti maggiormente nei fine settimana». Fabio Di Gioia, sindaco di Arrone, parla di leggera flessione rispetto al 2021: «Le presenze sono più o meno le stesse di un anno fa, ma i pernottamenti molti meno. Segno che il turista di prossimità, che viene a visitare la Cascata, riparte. E gli stranieri non si trattengono per più di quattro notti».

Chi sceglie la Valnerina, sceglie la vacanza sostenibile: un tuffo nel mare dell'Umbria cuore verde d'Italia, una pedalata nella valle incantata, un'avventura in canoa, un'arrampicata sulla Falesia, una camminata tra dolci torrenti e aspre montagne fino a scoprire rocche e abbazie. Ogni Percorso (tracciato sulle mappe) consente ai visitatori di scoprire gli angoli più nascosti dei borghi. «Ma probabilmente il grande caldo di questa estate ha dirottato molti turisti lungo i litorali della Penisola. Infatti, se nello stesso periodo dello scorso anno non si trovava una stanza libera, fino a due settimane fa gran parte delle strutture ricettive erano disponibili dal lunedì al giovedì». Di Gioia conferma la flessione. Ma annuncia «Il mese di agosto sarà da record». Per la sindaca di Ferentillo Elisabetta Cascelli, molto dipende dalla diminuita capacità di spesa delle famiglie: «Falesia, mummie, Abazia di San Pietro in Valle, Cascata, restano mete ambite. Ma se le famiglie non ce la fanno ad arrivare a fine mese sono costrette a rinunciare alle vacanze o a ridurre il periodo di permanenza».

Si è passati da una media di sette pernottamenti nel 2021 a cinque nel 2022 per le famiglie italiane, da otto a quattro per gli stranieri (israeliani, inglesi, olandesi e tedeschi), da tre a due per gli appassionati di sport outdoor. Zaini, scarpe da trekking, bike, kayak: chi imbocca la Via di Francesco e chi la ciclovia del Fiume Nera. Chi risale le acque in gommone e chi si ferma nelle osterie, dove la contesa è tra trota e tartufo. Tra la Trota del Nera, specie autoctona che predilige acque ricche di ossigeno, i gamberi di fiume e altre specialità del posto. Perché al turismo sportivo si aggiunge quello enogastronomico. «I nostri prodotti agroalimentari concordano i sindaci di Arrone (Di Gioia), Montefranco (Taccalozzi), Ferentillo (Cascelli) rappresentano un richiamo perché sintetizzano il buono e il bello della Valnerina». Mentre più sù, oltre i mille metri, le cose vanno diversamente. «A Polino e soprattutto sul Monte La Pelosa, il più alto della provincia ternana, e sul pianoro di Colle Bertone, i turisti non sono mai mancati. Stanze occupate tutta la settimana a partire da giugno». Il sindaco Remigio Venanzi non registra flessioni: «Forse è stato il gran caldo a far salire tutti a Polino, e molte famiglie sono restate per sette nottI».

Aurora Provantini

© RIPRODUZIONE RISERVATA