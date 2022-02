Valfabbrica: perseguita l’ex fidanzato, denunciata dai Carabinieri

VALFABBRICA - Nei giorni scorsi i militari della Compagnia Carabinieri di Assisi, oltre a garantire il controllo del territorio e a prevenire la commissione di reati, hanno terminato gli accertamenti relativi ad una denuncia per stalking e hanno denunciato all’autorità giudiziaria di Perugia una giovane donna ritenuta responsabile di atti persecutori, violenza privata e lesioni personali. A Valfabbrica, in provincia di Perugia, infatti un uomo ha denunciato la sua ex fidanzata, molto più giovane di lui, e i militari della Stazione hanno eseguito una serie di accertamenti che hanno permesso di delineare una condotta violenta, aggressiva e assillante da parte della donna, che in diverse circostanze e per vari mesi ha seguito e spiato l’uomo anche a casa e sul luogo di lavoro; la vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.