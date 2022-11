Valfabbrica, assalto nella notte al bancomat dell'Unicredit. Locale devastato. Banditi fuggiti a mani vuote

Assalto nella notte a Valfabbrica, in via Roma, al bancomat della filiale Unicredit. Dalle prime informazini sembra che il locale dove si trova l'Atm sia stato sfondato con un automezzo. I danni sono ingentissimi. I banditi sono fuggiti subito dopo il colpo, ancora da quantificare il bottino. Sul posto i carabinieri per le indagini di rito. Una traccia che porta ai ladri potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza dell'istituto di credito e da quelle che si trovano nelle vicinaze. Il botto, in piena notte, ha svegliato diverse persone in zona ed è scattato immeditamente l'allarme che ha allertato le forze dell'ordine.

In un seciondo momento si è appreso che è il colpo è avvenuto all'una di notte e che i banditi hanno sfondato i locali del bancomat con un carroattrezzi ma sono fuggiti a mani vuote. C'era un'auto che faceva da palo mentre una parte della banda entrava in azione.