Valeria Farinacci, la cantante ternana esce con il nuovo singolo. "Sudoku".

Esce il nuovo singolo della cantante ternana Valeria Farinacci. Dopo Sanremo nel 2017, l'ex studentessa del Cet di Mogol torna con un progetto che si discosta dalle sue precedenti produzioni. "Sudoku", questo il titolo del brano, strizza l’occhio a generi più contemporanei, senza però perdere la semplicità e genuinità dell’intento musicale che caratterizza l'artista. In un misto tra pop, urban pop, r&b e un pizzico di cantautorato, il brano apre una nuova fase del percorso artistico di Valeria, che mostra così al pubblico un lato di sé più giocoso e frizzante.

«Ci siamo divertite molto a creare il brano- afferma Valeria - specialmente perché il team è tutto al femminile, composto da ragazze come me». Eleonora Toscani e Rebecca Pecoriello sono le autrici e compositrici che hanno collaborato con lei, in una squadra capitanata e prodotta da Giuro Srl, etichetta creata e diretta da Giuseppe Anastasi e Carla Quadraccia.