Valeria Crescenzi presenta «Adam», la sua nuova canzone per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo

TERNI Il 2 aprile ricorre la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo; da Terni, per l’occasione, arriva una canzone inedita, un nuovo brano della cantautrice Valeria Crescenzi. L’artista, nata a Terni, ha studiato flauto traverso al conservatorio Briccialdi e al Casella di L’Aquila e si è specializzata. In MusicArTerapia; al momento è musicoterapeuta all’Ospedale Santa Maria e studia alla scuola quadriennale di musicoterapia di Assisi. Il nuovo brano è stato creato in collaborazione con Saverio Grandi, autore per importanti artisti della scena musicale italiana come Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Emma e Laura Pausini e Filippo De Laura, che ha curato arrangiamento e suoni. «Adam», così si intitola il brano, che sarà inserito nell’album «Imperfetto», racconta la quotidianità del protagonista e si fa strumento di sensibilizzazione sul tema: «L’ho scritto in modo istintivo, mentre cominciavo le mie ricerche come studentessa di musicoterapia», spiega la cantautrice, «racconta l’autismo e vuole farlo senza pretesa, in chiave pop, “leggera”. È solo una finestra sull’autismo, che è davvero anche tanto altro. Non è la mia canzone a poterlo spiegare, però è sincera, come me». Il videoclip della canzone è girato in città, da Roberto Mazzarelli, che ha già collaborato con l’artista in passato, con la presenza di Veronica, «una ragazza che ho avuto la fortuna di incontrare grazie alla musica e alla musicoterapia», conclude Valeria Crescenzi.