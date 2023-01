Valeria Alessandrini è diventata consigliere del Ministro dell’Istruzione

TERNI Valeria Alessandrini è nella squadra di Governo: ricoprirà l’incarico di consigliere del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in qualità di esperta di alta professionalità. In particolare si occuperà dello svolgimento di attività di gestione dei rapporti con le autorità territoriali e di promozione e coordinamento delle iniziative a favore del mondo dell'istruzione nei territori di Umbria, Abruzzo, Marche, Toscana e aree cratere sismico. «Desidero ringraziare Matteo Salvini per la fiducia accordatami e il Ministro Valditara per avermi conferito un incarico di grande responsabilità che onorerò con impegno e dedizione - afferma Valeria Alessandrini - Lavorerò per garantire un contatto diretto tra i territori e il Ministero competente, attraverso la definizione di specifici rapporti con il mondo della scuola e i suoi attori principali». «La nomina di Valeria Alessandrini nella segreteria di un Ministero così importante - commenta il segretario regionale Lega Umbria On. Virginio Caparvi - rappresenta non solo un riconoscimento al lavoro svolto nell’ambito dell’istruzione, ma consegna all’Umbria un punto di riferimento fondamentale nei quadri dell’esecutivo nazionale, nel settore della scuola e non solo. Sono certo che Valeria Alessandrini saprà svolgere l’incarico con la passione e l’impegno che l’hanno sempre contraddistinta nel portare a termine gli obiettivi prefissati nell’esclusivo interesse della comunità». Valeria Alessandrini, 47 anni di Terni, insegnante, ha una Laurea Magistrale presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, con indirizzo Storico-Artistico, Area Contemporanea (laurea magistrale) ha conseguito master e corsi di perfezionamento e aggiornamento. È vicesegretario regionale della Lega Umbria, responsabile regionale Lega del settore scuola, università e cultura, è stata senatrice della Repubblica, membro della Commissione Istruzione al Senato, assessore alla scuola, università e servizi educativi del Comune di Terni.