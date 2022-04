Vai allo stadio e vinci la maglia della Ternana, i primi fortunati estratti

Vincere la maglia dei calciatori della Ternana. Quella indossata in campo. Cosa importa, se con quella maglia, pi, la squadra ha perso? L'importante, per un tifoso, è averla e conservarla come un cimelio. Quando il biglietto per la partita diventa anche biglietto della lotteria. Undici, sono i fortunati vincitori, possessori dei biglietti estratti a sorte per assegnare come premio una delle 11 maglie indossate dai titolari (con tanto di nome e numero) indossate dai calciatori della Ternana contro il Lecce. Una delle iniziative volute dalla società in occasione delle ultime tre partite casalinghe per invogliare i tifosi a venire allo stadio. Si ripete la stessa cosa in occasione della contro il Frosinone di lunedì 18 aprile. Basta acquistare il biglietto della partita e si partecipa all’estrazione, che avviene tra il primo e il secondo tempo. Tra i fortunati vincitori, undici, uno per maglia, ecco pure Marco Barcarotti, supertifoso e "storico" delle Fere, che già sa cosa farà con la maglia di Donnarumma, che ha vinto grazi al suo biglietto di Curva Est: «La darò in beneficenza. La metterò all’asta alla prima occasione di questo tipo. Certo, avrei barattato questa vincita con la vittoria della Ternana. Peccato, perché abbiamo comunque visto una delle più belle partite giocate dalla squadra quest’anno». Michele, invece, è felice per suo figlio, che ha vinto quella numero 23 indossata da Ghiringhelli. L’ha ritirata in veste di papà e la mostra orgoglioso: «Una bella iniziativa della società. Noi veniamo spesso allo stadio. Prima non venivamo, ma solo perché mio figlio era più piccolo. Contro il Lecce, di tifosi ce ne stavano più del solito. Per essere di martedì, un buon risultato, anche se ognuno di noi si augura sempre di vedere lo stadio pieno».

