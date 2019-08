PERUGIA - Ai familiari ha detto che andava alla partita al Curi, e poi è sparito per due giorni. Domenica, in occasione dell'esordio del Grifo in campionato contro il Chievo (vittoria per 2-1 con doppietta di Iemmello) un uomo di 48 anni è uscito di casa ma al fischio finale non è tornato a casa.



Dopo qualche ora, spaventati, i familiari hanno sporto denuncia alla stazione carabinieri di Corciano. Sono immediatamente partite le ricerche, che hanno coinvolto i militari delle compagnie di Perugia e Assisi, finché nella giornata di martedì l'uomo è stato ritrovato dai carabinieri di Cannara nella zona di Deruta: era, in evidente stato confusionale, all'interno della propria auto a Deruta.