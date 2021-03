22 Marzo 2021

di Egle Priolo

PERUGIA – Sono attualmente 17 i punti vaccinali in Umbria, in cui vengono somministrati i vaccini al momento disponibili Pzifer, Moderna e AstraZeneca. Per il Johnson&Johnson si dovrà aspettare qualche settimana, come per la vaccinazione dei soggetti fragili, attesa per aprile.

Di seguito, tutte le informazioni per prenotare la somministrazione, in questa fase consentita – secondo gli ultimi aggiornamenti della Regione – a:

Cittadini con più di 80 anni

Operatori Sanitari

Operatore non sanitario in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale

Detenuti

Polizia penitenziaria e personale degli istituti penitenziari

Addetti a servizio pubblico di primario interesse

Studente universitario delle professioni sanitarie

Volontari che operano nelle strutture sanitarie

Vigili del fuoco

Personale delle Scuole e delle Università

Forze dell'ordine

Per prenotare sono a disposizione due modalità:

- nelle farmacie

- attraverso il portale web vaccinocovid.regione.umbria.it. Le indicazioni per prenotare sono le seguenti:

1 - Inserimento codice fiscale

il codice fiscale dell'assistito verrà utilizzato per la verifica di accesso alla campagna vaccinale attiva

2 - Inserimento numero cellulare

il numero di cellulare verrà utilizzato per ricevere i dettagli della prenotazione eseguita

3 - Inserimento codice di conferma

verrà richiesto di inserire il codice di conferma ricevuto sul numero di cellulare indicato

4 - Scelta della data e prenotazione

sarà possibile scegliere la data di prenotazione tra quelle disponibili ed effettuare la prenotazione)

Per i soggetti delle categorie sopra elencate, non assistiti in Umbria, si possono prenotare solo in farmacia.

Questi i punti vaccinali allestiti in Umbria, in cui è prevista una somministrazione mista, cioè senza distinzione dei punti per tipologia di vaccino. (L'unica differenza è sui moduli da consegnare, come indicato in fondo):

Amelia – Bocciodromo, Loc. Paticchi

Bastia Umbra – Centro Umbria Fiere, piazza Moncada

Città di Castello - CVA di Trestina, piazza Don Zefferino Caporali

Corciano - palazzetto dello Sport di San Mariano, via Cattaneo, 30

Foligno - Complesso Enac presso Aeroporto di Foligno, via Cagliari *

Gubbio - CVA - Centro Ricreativo, via Ischia Padule - San Marco

Media Valle del Tevere - CVA - Parco Ammeto, via Ferri – Marsciano

Narni Scalo - Impianti di Atletica, via delle Rose, 15

Norcia - Punto Erogazione Servizi, via dell'Ospedale

Orvieto - Struttura ex Lebole - Località Fontanelle di Bardano, via dei Vasari, 13

Perugia - Struttura accanto farmacia Afas, strada Ponte d'Oddi 8/A

Torgiano - palazzetto dello sport, via Perugia, 10

Spoleto – Palatenda, via Pasquale Laureti

Tavernelle di Panicale - c/o Struttura Occhio, via Martin Luther King, 3

Terni - Poliambulatori - ingresso scala E, via Bramante, 37

Tuoro sul Trasimeno - Centro Emanuele Petri, via del Porto

Umbertide - Centro di Salute, largo Cimabue

* A Foligno, da lunedì 22 marzo, grazie all'estensione del comodato d'uso della struttura definita con l'Ente nazionale aviazione civile e con l'amministrazione comunale, tutte le sedute vaccinali verranno eseguite, sette giorni su sette, nel centro vaccinale unico di via Cagliari.

È poi in fase di allestimento un ulteriore punto vaccinale all'interno del Parco della Bellezza di Solomeo, di proprietà di Brunello Cucinelli.

I NUMERI UTILI

Per informazioni, per assistenza e per cancellare la prenotazione: è disponibile il numero verde 800.192.835, che fornisce assistenza ai cittadini dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7.

I DOCUMENTI DA PORTARE

Il giorno della vaccinazione è necessario portare 2 documenti già compilati (Modulo scheda anamnestica relativa al vaccino indicato nella prenotazione, Modulo consenso informato relativo al vaccino indicato nella prenotazione) che dovranno essere consegnati prima dell’esecuzione della vaccinazione nella sede vaccinale

Si raccomanda di fare attenzione al vaccino indicato nella prenotazione, perché ogni vaccino ha la relativa scheda anamnestica e lo specifico modulo per il consenso: qui la pagina per scaricare i documenti https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/cosa-portare-giorno-della-prenotazione

È necessario quindi scarica, stampare,compilare i moduli e portarli con sé il giorno della vaccinazione: coloro che sono impossibilitati a stampare i documenti a casa potranno compilarli avvalendosi degli stampati disponibili nelle sedi vaccinali.