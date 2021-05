20 Maggio 2021

di Fabio Nucci

(Lettura 3 minuti)







PERUGIA Come annunciato, quella di ieri è stata la giornata dei sessantenni, parlando di campagna vaccinale. In 907 in metà giornata hanno ricevuto la prima dose e 681 la seconda con la profilassi, per tale fascia d’età, che si è portata rispettivamente al 34,3 e al 15 per cento. Percentuali che nel confronto con le altre regioni del Centro più l’Emilia, collocano il Cuore verde all’ultimo posto ma in sei fasce su nove, la regione – come si fa notare da Palazzo Donini – vanta le percentuali più alte, col primo step della profilassi concluso per i novantenni. E da oggi preadesioni al via per i cinquantenni per i quali la somministrazione inizierà a inizio giugno. Intanto, a livello epidemico la regione può dirsi a un passo dalla “fascia bianca”, con solo 5 comuni che hanno più di 200 casi ogni 100mila residenti e un’incidenza media regionale sotto 50.

I numeri della campagna vaccinale indicano 7.822 dosi somministrate martedì, stando al dashboard regionale, cui si aggiungono 4.125 iniezioni calcolate ieri secondo l’aggiornamento del report governativo (alle 19). Un ritmo che sta risalendo anche alla luce della rimodulazione della tempistica legata alla seconda dose Pfizer/Biontech, preparato di cui ieri il sistema regionale ha preso in carico altre 29.250 dosi. Ne consegue una dote di oltre 56mila preparati per portare avanti la campagna come da tabella di marcia. Ieri oltre 2mila somministrazioni hanno riguardato fragili e caregiver e 1.081 (come categoria legata all’età) i sessantenni. Tra i quali, come indicato dall’assessorato regionale alla Salute, in oltre 32mila hanno raccolto l’invito a pre-aderire alla vaccinazione. “Per tali assistiti la prenotazione, comunicata tramite sms, è attribuita in base all’età e al distretto sanitario di residenza – si spiega dalla Regione - e l’immunizzazione sarà effettuata con ogni tipologia di vaccino, in base alle disponibilità”. E da oggi spazio alle preadesioni dei cinquantenni che potranno inserire i propri dati (codice fiscale e numero di cellulare) tramite il portale vaccinocovid.regione.umbria.it. Per loro, come chiarito nei giorni scorsi dal commissario Massimo D’Angelo, le inoculazioni inizieranno a giugno. Sul tema vaccinazioni ieri è intervenuta la governatrice Donatella Tesei, rispondendo alle osservazioni sui presunti ritardi nella profilassi ai sessantenni. «Tenendo fede a quanto richiesto a livello nazionale, abbiamo messo in sicurezza le fasce più a rischio vaccinando i fragili e la fascia che va dai 70 anni a salire», ha precisato parlando di categoria, quest’ultima, in Umbria particolarmente ampia essendo una delle regioni dall'età media più alta. «Gran parte di quella popolazione è stata coperta con la prima dose mentre per i sessantenni, pur iniziando ufficialmente oggi (ieri, ndr) la vaccinazione, il 30% è stato comunque già vaccinato perché appartenente a categorie prioritarie o caregiver». Da Palazzo Donini, inoltre, si fa notare come in un confronto con le altre regioni del Centro più l’Emilia, per sei fasce su nove l’Umbria vanti la percentuale di copertura con prime dosi maggiore: over 90 (100%), 70-79 (81,5%), 40-49 (21,1%), 30-39 (18%), 20-29 (14,2%) e 16-19 (2,8%).

Con la profilassi anti-Covid che avanza, continua la fase di ridimensionamento del contagio con 47 nuovi casi certificati tra martedì e mercoledì mattina e positivi settimanali in discesa a 456. All’1,69% il tasso di positività dei tamponi molecolari, il dato più basso dal 29 settembre che si accompagna con una costante riduzione degli ospedalizzati a causa del virus. I ricoveri ordinari sono 106 (-7), quelli critici 16 (-1) con nessun ingresso del giorno e solo tre nell’ultima settimana. Ai minimi, di conseguenza, l’incidenza cumulativa settimanale che a livello regionale è pari a 49,2, con 68 comuni e quasi 580mila umbri in “fascia bianca” e solo 5 città sopra la soglia critica, tra cui Umbertide (ieri 8 nuovi casi) dove il parametro è salito a 343,4.