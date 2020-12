Vaccino anti Covid, 27 minuti per far partire l'operazione. E' già a aSpoleto

PERUGIA- Ci sono voluti ventisette minuti per far partire l'operazione vaccino anti Covid-19 in Umbria. Alle 7,53 il contenitire partito dall'ospedale Spallanazani di Roma e portato dai militari dell'Esercito è arrivato al magazzino farmaceutico dell'Azienda ospedaliera di Perugia. Le 85 dosi sono divise era in 17 fiale. Il controllo di conformità e la predisposizione della spedizione è stata fatta da parte del direttore della Farmacia ospedaliera del Santa Maria della Misericordia, Alessandro D'Arpino. Alle 8.20 le dosi sono partite alla volta dell'ospedale di Spoleto dove, alle dieci, scatterà, il Vaccine Day dell'Umbria. Nel viaggio verso Spoleto il furgone che trasporta il vaccino è scortato dai carabinieri. Le dosi di vaccino sono arrivate a Spoleto qualche minuto doppo le 9.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Vaccino in Umbria

Ultimo aggiornamento: 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA