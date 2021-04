Vaccino, in attesa delle nuove dosi, autonomia per una settimana

PERUGIA - Sono 256.731 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Umbria al 21 aprile. Per una autonomia, in attesa di nuovi rifornimenti, che al momento è di sette giorni al massimo. «Deriva da quanto vaccino ci è stato

consegnato fino ad oggi» ha affermato il commissario per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, durante la conferenza stampa di aggiornamento settimanale.

I dati aggiornati alla sera del 21 aprile dicono che sono 108.125 le dosi somministrate agli over 80 e 40.522 alla fascia di età 70-79 anni.

Degli oltre 90 mila ultraottantenni censiti in Umbria l'80% si sono prenotati o vaccinati con una dose. Si va poi verso il completamento della fascia degli over 80 anche grazie al «Vaccine day» annunciato per il 25 aprile, come ha sottolineato D'Angelo. Per i soggetti vulnerabili, invece, sono circa 68 mila quelli individuati dalla Regione e tra prenotati e vaccinati con la prima dose la percentuale raggiunta è del 77%.

