Covid, orari potenziati nei distretti della Asl 1 per la somministrazione del vaccino. Già difficile trovare posto per Perugia

Da domani è in programma una rimodulazione e l’incremento degli orari dedicati alle vaccinazioni anti Covid-19 nei vari distretti dell’Usl Umbria 1. L’accesso alle sedute vaccinali continuerà a essere consentito solo su prenotazione online dal sito della Regione Umbria(https://emergenzacoronavirus.regione. umbria.it/tutte-informazioni-vaccinazione-covid-19-umbria). Già difficoltà a trovare posto a Castel del Piano e over sessanta perugini che hanno trovato a Gualdo Tadino o comunque fuori città.

Nel distretto del Perugino il punto di erogazione di Castel del Piano (via Strozzacapponi) incrementerà gli orari di apertura per la somministrazione dei vaccini a over 60 e fragili, ma non solo, che diventeranno i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 8 alle 13 e pomeriggio dalle 14 alle 19; giovedì dalle 15 alle 19 (pediatriche dalle 14 alle 15); martedì, e sabato solo il pomeriggio dalle 14 alle 19.

Rimodulazione anche nel distretto dell’Alto Chiascio dove i vaccini saranno somministrati nei centri salute di Gubbio (lunedì, martedì e mercoledì dalle 14 alle 18,30; sabato dalle 9,30 alle 13,30) e Gualdo Tadino (giovedì e venerdì dalle 14 alle 18,30; sabato dalle 9,30 alle 13,30).

Ampliata l’offerta anche nel distretto dell’Alto Tevere che da domani, spiega una nota della Asl 1, osserverà i seguenti orari: punto vaccinale ospedaliero di Città di Castello (martedì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30; sabato dalle 9,30 alle 13,30), centro salute di Umbertide (giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30; mercoledì dalle 14,30 alle 19,30), centro salute Trestina (lunedì dalle 8,30 alle 13,30), centro salute San Giustino (giovedì dalle 8,30 alle 13,30); mentre i vaccini pediatrici saranno effettuati il sabato dalle ore 8,30 alle 9,30 presso il punto ospedaliero tifernate.

Nel distretto Assisano le vaccinazioni verranno effettuate presso il Palazzo della Salute (ingresso 4) di Bastia Umbra (piazza del Tabacchificio): per gli adulti dal lunedì al venerdì e sabato 30 luglio dalle ore 14,30 alle 19, le pediatriche si terranno sabato 23 luglio dalle 14,30 alle 18.

Nel distretto della Media Valle del Tevere nel centro della salute di Deruta le vaccinazioni saranno effettuate il lunedì dalle ore 13,30 alle 19,30; nel centro multiservizi di Todi martedì 19, giovedì 21, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 luglio dalle ore 13,30 alle 19,30, il sabato dalle 9,30 alle 15,30; mentre nella casa della salute di Marsciano mercoledì 20, venerdì 22, martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28, venerdì 29 dalle 13,30 alle 19,30. Nel distretto del Trasimeno le dosi vaccinali continueranno ad essere somministrate all’interno delle sedi del centro di Salute di Tavernelle di Panicale (lunedì e martedì dalle 8,30 alle 13,30; mercoledì dalle 14,30 alle 19) e del punto di erogazione di Passignano (giovedì e sabato dalle 9 alle 13; venerdì dalle 14 alle 18).