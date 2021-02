«Trasecolo», utilizzando l’italiano forbito, come suo uso, Flavio Frontini tira fuori tutto l’amaro per la situazione che si trova a vivere, come tante altre persone della sua età, in merito alla prenotazione per il vaccino anti covid. La campagna sta partendo in questi giorni anche a Terni e c’è mobilitazione.

«Credo che il vaccino sia l’unico rimedio per poter uscire da questa brutta situazione che stiamo vivendo, lo sto aspettando come panacea, appena ho saputo dell’arrivo delle dosi sono andato dal mio medico curante che mi conosce da anni, da giovane ho sofferto di bronchite asmatica e per me il vaccino potrebbe creare complicazioni. Il mio dottore di famiglia mi ha detto che sarò vaccinato in ospedale proprio per evitare conseguenze. Ok sono tranquillo; mi sembra una buona cosa. Ascoltando i telegiornali, leggendo la carta stampata ho tante diverse indicazioni su come accedere alle prenotazioni del vaccino, su come mettersi in lista d’attesa».

Le informazioni. «Una miriade di informazioni, anche contrastanti tra loro. Tra le varie indicazioni sento e leggo che bisogna prenotarsi in farmacia. Questa mi sembra facile, non ci vuole neanche Internet. Allora vado subito, in una vicino casa mia, per mettermi in lista: arrivato davanti al bancone faccio la richiesta, mi sento rispondere che non posso prenotarmi perché si parte da coloro che sono nati nel 1940 e 1941, io sono più vecchio, sono del 1935. E allora che devo fare? Allora niente, per ora niente vaccino. Ma dico io perché non iniziare da coloro che sono più avanti con gli anni rispetto a chi è nato nel 1940? Perché si sono scelti due anni precisi per dare il via alle vaccinazioni? La farmacista che mi trovo davanti non sa rispondere e del resto non è compito suo. Me ne torno a casa intenzionato a capirci qualcosa di più, magari dovrò aspettare lo stesso, ma almeno lo farò con meno rammarico. Dove posso avere informazioni?»

Il numero verde. «Mia figlia mi dice di aver trovato un numero al quale mi posso rivolgere per avere chiarimenti. Il sogno svanisce dopo il terzo squillo di telefono all’altro capo del filo una voce registrata con voce metallica dice di digitare uno per avere questa informazione, due per l’altra, tre per un’altra ancora. La mia non figura nell’elenco, inutile interrogare il nastro registrato. Se sei del 1935 sei tagliato fuori dalla prenotazione del vaccino ed anche dalla possibilità di poter parlare con un essere umano a cui chiedere informazioni».

