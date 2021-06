PERUGIA Trecentonovantaquattromilacinquecentocinque. Questo il numero delle persone che in Umbria hanno avuto la prima dose di vaccino anti Covid: poco più della metà dell'intera popolazione vaccinabile, cioè i 785mila over 12 residenti in regione (il totale della popolazione tocca quota 865mila). Solo 183.463 (poco più di uno su quattro), invece, risulta immunizzato con la seconda dose o comunque con la somministrazione unica, mentre oltre 203mila sono le persone – ormai di tutte le età – che risultano prenotate e in attesa di vaccinazione. Tutti numeri resi noti dalla dashboard regionale e aggiornati a ieri mattina e che disegnano un quadro della campagna vaccinale operata negli ultimi tre mesi, che certamente vedrà nuove accelerazioni se gli arrivi dei vaccini resteranno stabili. Per adesso, infatti, l'Umbria è ancora prima in Italia nel rapporto tra le dosi di vaccini Covid somministrate e quelle finora ricevute. Primato condiviso con Lombardia e Marche: in base ai dati aggiornati al pomeriggio di domenica sul portale del Governo dedicato alle vaccinazioni le tre regioni hanno infatti inoculato il 92,5 per cento delle dosi disponibili (90,2 per cento la media italiana). In particolare l'Umbria ne ha utilizzate 565.807 delle 611.495 consegnate. Quindi anche le scorte, dopo gli ultimi arrivi di oltre 22mila dosi tra Astrazeneca e Johnson & Johnson di sabato, non sono a livelli (ancora) preoccupanti, mentre procedono in questi giorni le vaccinazioni per le persone nella fascia 50-59, che hanno preaderito settimane fa. Anche se non manca chi lamenta, tra gli over 50, di non aver ricevuto neppure il messaggio per avere l'appuntamento per la prima dose. Un problema, non solo per l'attesa, ma anche per l'arrivo delle ferie, che molto dipendono quest'anno proprio dalle vaccinazioni. Per una questione di sicurezza ma anche di tempistiche. Come spiegato anche ieri, infatti, i cinquantenni, sessantenni e settantenni che hanno già aderito e che entro domenica via sms riceveranno la notifica con luogo, giorno e ora dell’appuntamento. «A tutti coloro che hanno ricevuto la notifica della prenotazione si raccomanda di controllare entrambe le date di appuntamento. Nel caso in cui una delle due non fosse consona con i propri impegni, infatti, si invita a procedere con la cancellazione del primo appuntamento collegandosi al sito https://cup.regione.umbria.it/cup/annullamento.xhtml. In alternativa è possibile telefonare al numero 0744366600 e seguire la procedura vocale. Successivamente alla cancellazione, a distanza di 7 - 10 giorni, si riceverà automaticamente un nuovo appuntamento». Un meccanismo per consentire a chi avesse già prenotato la vacanza di riprogrammare la propria campagna vaccinale, spostando l’appuntamento però già dalla prima dose. I DATI E i dati sui contagi, nonostante una leggera flessione della curva, proseguono a diventare rassicuranti: in base ai dati forniti dalla Regione e aggiornati a ieri, scendono del 5,8 per cento in un solo giorno gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 1.233 a domenica 6 giugno, 76 meno di sabato. E ieri è stato un ulteriore giorno in cui non sono registrate altre vittime per il virus, con il totale fermo a quota 1.403. Nelle ultime 24 ore di cui sono stati resi disponibili i dati, sono stati accertati 24 nuovi positivi e 100 guariti, attraverso l'analisi di 1.607 tamponi e 2.305 test antigenici. Il tasso di positività sul totale è quindi dello 0,61 per cento (sabato era 0,48). Ancora in calo i ricoverati in ospedale, ora 51, sei in meno del giorno precedente, dei quali però uno in più nelle terapie intensive.

