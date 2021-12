Covid, i contagi in rialzo nelle scuole oggi il vax day, quattordici postazioni a disposizione

PERUGIA Altri 143 positivi in 24 ore ma solo un piccolo comune da “zona rossa” e cinque degenti Covid in meno. Il bilancio della giornata di venerdì indica una curva del contagio in risalita, con 690 casi settimanali, ma con una situazione in miglioramento sul versante negli ospedali. In risalita i contagi scolastici, con 40 casi in più in tre giorni: a Foligno una classe di media in quarantena con 10 contagi; una Primaria verso la chiusura a Spoleto.

La risalita dei contagi per ora si accompagna a un alleggerimento dei reparti ospedalieri da degenti Covid, conseguenza anche della fase di stabilità registrata nella seconda metà di novembre. Ieri altri 143 contagi, 98 guariti e una vittima (a Terni), con gli attualmente positivi saliti a 1.788. Si contano però 39 degenti ordinari (-5) e otto in terapia intensiva (-1). Ne consegue un tasso di ospedalizzazione pari a 2,2 ricoveri ordinari per 10 casi attivi e 0,45 per i pazienti critici, indicatori che un anno fa viaggiavano su valori doppi. A livello territoriale, si riscontra una crescita nelle grandi città, da Foligno ad Assisi, passando per Spoleto e i due capoluoghi, ma con un’incidenza che per ora resta sotto 200: solo Porano (1.900 residenti) presenta un dato pari a 733 casi per 100mila abitanti. La recente fiammata di casi arriva in parte dalla scuola e dal 30 novembre al 3 dicembre si contano 40 casi in più: 67 il totale, 27 alla Primaria (+16), 16 all’Infanzia (+4), 13 alla Media (+12), 9 al Secondo grado (+7), un caso in uno scuolabus; 9 i casi tra il personale. Ieri si è aggiunta una seconda media a Foligno in isolamento con 10 alunni positivi, mentre la Primaria di Beroide, a Spoleto, lunedì potrebbe restare chiusa. Alunni e insegnanti delle cinque classi sono sotto sorveglianza in attesa di tampone: al momento risultano contagiati due allievi e una maestra in una classe, posta in quarantena, mentre il resto della scuola è in isolamento; coinvolto anche lo scuolabus.

VACCINI

E SUPER GREEN PASS

Intanto, aspettando il vax-day, oggi in 14 punti vaccinali territoriali, venerdì sono state iniettate 7mila dosi seimila delle quali addizionali, col totale salito a 131mila assistiti “super immunizzati” (16,7%). Nella stessa giornata, altri 500 nuovi vaccinati, 2.850 nell’ultima settimana con una crescita del 64% rispetto a inizio novembre. I “no vax” sono quindi scesi a 90mila e in tanti hanno cambiato idea negli ultimi giorni anche in vista dell’entrata in vigore, da domani, del “super Green pass”. Step in vista del quale le due prefetture hanno messo a punto un piano verifiche che sarà in vigore fino al 15 gennaio. Annunciati controlli ispirati al massimo rigore nei mezzi di trasporto pubblici e nei locali, con un focus particolare verso i luoghi della movida. In campo, nel primo caso, il personale delle aziende di mobilità coadiuvato da polizia e carabinieri, nel secondo, vigili urbani e Finanza. Sempre da domani, la Regione ha annunciato l’apertura di nuove agende per la prenotazione del vaccino con atri 30mila posti oltre quelli già disponibili. L’aggiunta segue la riprogrammazione eseguita dalla Regione per aumentare l’offerta di somministrazioni fino al 31 dicembre.

