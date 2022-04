Venerdì 29 Aprile 2022, 06:54

PERUGIA I ponti di aprile hanno riportato le persone all’aperto ma anche ad incontrarsi di più con un inevitabile effetto sulla curva dei contagi che negli ultimi giorni è lievemente risalita. L’analisi arriva dall’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, a corollario del report settimanale del Nucleo epidemiologico che tuttavia disegna una situazione abbastanza stabile anche se nell’ultima giornata sono emersi 1.628 nuovi positivi.

Accanto ai dati altalenanti sui contagi, sembra consolidarsi la fase discendente delle ospedalizzazioni. Tra mercoledì e giovedì mattina, infatti, altri 12 ricoverati ordinari in meno, 208 il totale, con la saturazione scesa al 31,4%. Stabile a 4 il dato dei pazienti critici, con un saldo positivo di un’unità tra ingressi e dimissioni, mentre anche nell’ultimo bollettino non figurano nuovi decessi con lo “zero” che ora riguarda gli ultimi otto giorni. In risalita invece i nuovi contagi, 1.628 a fronte di 1.444 guariti, con gli attualmente positivi saliti di 184 unità a 12.493, 184 in più rispetto a mercoledì, frutto di 1.628 nuovi casi (1.127 il giorno precedente) e 1.444 guariti. Balzo del tasso di positività dei circa 6.500 tamponi, al 24,8%. Su tale aspetto, rinnovando l'appello alla vaccinazione contro il Covid, Coletto ha sottolineato la crescita dei nuovi contagi dell’ultima giornata. «Un fenomeno legato al lungo ponte del 25 aprile e alle vacanze pasquali che dimostra, però, ancora una volta, l'importanza della responsabilizzazione. In contesti di sovraffolamento con difficoltà a mantenere il distanziamento, non vanno abbandonate le misure di prevenzione». Quanto ai dati ospedalieri, condizionati dalla presenza in area medica Covid di pazienti ricoverati per altre patologie (54 nell’ultima giornata), la Regione pensa a riorganizzare i posti letto. Per questo il commissario Massimo D’Angelo ha incontrato i direttori generali delle aziende ospedaliere e sanitarie. «È necessario fornire a questi pazienti le giuste cure per la patologia che li ha portati in ospedale», evidenzia Coletto.

L’analisi settimanale del Nucleo epidemiologico, intanto, osserva una curva epidemica stabile rispetto alle settimane precedenti con l'incidenza pari a 860 casi per 100mila abitanti. I contagi sono diffusi soprattutto tra gli 11 e 13 anni, mentre la concentrazione più bassa è tra i 19 e 24 anni. Tutti i Distretti hanno un dato inferiore a 1.000, il più elevato nell'Alto Chiascio (989).