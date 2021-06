Covid in ritirata: appena 33 nuovi contagi e tasso di positività allo 0,7 per cento

PERUGIA - Buone, buonissime notizie. La prima anzitutto è che non si registrano morti attribuibili al coronavirus nelle ultime 24 ore, e le altre sono date dai restanti numeri che certificano una (al momento) sostanziale ritirata del Covid in Umbria anche grazie all'avanzare della campagna vaccinale.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 2 giugno, gli attualmente positivi sono 1.397 (96 meno di ieri). I nuovi

contagi accertati sono 33. I guariti sono 129 (53.634 dall'inizio della pandemia). Le vittime sono ferme a 1.402. In discesa i ricoveri, 62 (sei in meno di ieri), di cui sette (uno in più) in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.593 test antigenici e 1.849 tamponi. Il tasso di positività complessivo è

0,7 per cento, 1,78 rispetto ai soli molecolari.

