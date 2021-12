Martedì 14 Dicembre 2021, 07:12 - Ultimo aggiornamento: 07:17

PERUGIA Mentre la Regione si appresta ad aprire le agende per le prenotazioni dei vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, la curva epidemica continua il suo trend ascendente con un nuovo record in questa lunga storia del Covid anche in Umbria. Il 90% delle persone che domenica sono state sottoposte a tampone molecolare sono risultate positive: 126 casi, esito di uno screening, quello festivo, perlopiù mirato ad attività di tracciamento specifiche e controllo delle catene epidemiche. In risalita i dati ospedalieri, nel secondo vax day inoculate quasi 5.500 terze dosi.

Saranno possibili da giovedì 16 dicembre le prenotazioni del vaccino per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, dopo le riunioni tenute ieri coi direttori dei distretti sanitari e i pediatri, durante le quali è stato reso noto che i bambini tra i 5 e gli 11 anni vaccinabili in Umbria sono 50.100. Di questi, 5.200 hanno contratto il virus, mentre in mille al momento non risultano vaccinabili in quanto attualmente positivi o guariti da poco. Coletto ha anche chiarito che i bambini fragili sono circa 2.000. «Categoria che sarà vaccinata prioritariamente non appena saranno caricati tutti i dati relativi anche all’esenzione e al tipo di problematiche», ha aggiunto. «Se, come preannunciato, la struttura commissariale nazionale consegnerà i vaccini il 15 dicembre (invece che il 22, ndr), potremo anticipare l’avvio della campagna vaccinale per la fascia dei piccoli». In tema di fragilità, il commissario per l’emergenza sanitaria, Massimo D’Angelo, ha chiarito che saranno inseriti nella categoria “bambini fragili” anche coloro che per reddito familiare sono esenti da ticket. «Si tratta di una forma di attenzione verso questi bambini, visto che gli aspetti socio-economici rappresentano un fattore determinante di salute. Infatti, se questi bimbi, che vivono in situazioni di disagio economico e a volte anche sociale, dovessero infettarsi, potrebbero avere più problemi nella gestione della malattia, rispetto ad altri». Resta da vedere che tipo di risposta arriverà dai nuclei umbri, considerando che a livello nazionale, i sondaggi pubblicati da varie fonti, danno solo una famiglia su due pienamente convinta dalla profilassi anti-Covid pediatrica. Intanto, la Regione ha spiegato che tali somministrazioni saranno effettuati in punti vaccinali territoriali pediatrici e in luoghi dedicati, separati dai percorsi per la vaccinazione degli adulti, che saranno comunicati insieme all’orario al quale, dopo domani, saranno aperte le prenotazioni. La Regione ha anche raggiunto un preaccordo coi pediatri di libera scelta per la copertura dei turni di vaccinazione in tutti gli hub pediatrici e negli ambulatori dei reparti di pediatria dei presidi ospedalieri.

Per quanto riguarda gli over 12, l’ Umbria ha pienamente rispettato il piano che il commissario Francesco Figliuolo aveva indicato dal primo al 12 dicembre. In tale lasso di tempo, nella regione sono state somministrate 75.357 dosi, 8.037 in più rispetto al target prefissato: di queste, 9.099 sono state inoculate dai medici di medicina generale; 3.574 nelle farmacie. Solo domenica, secondo vax day di dicembre, sono state iniettate quasi 5.500 dosi addizionali: oltre 183mila il totale secondo il portale governativo, con una copertura del 23,2% degli over 12. Il fine settimana si è concluso anche con 617 nuovi vaccinati, la maggior parte, il 39,2%, nella fascia 12-19 anni.

Il ritmo sostenuto dalla vaccinazione non rallenta per ora la corsa del virus che domenica, nonostante lo screening ridotto, su 143 persone testate ben 126 sono risultate contagiate: il 21 dicembre di un anno fa, tutti i 41 testati risultarono positivi. Ne consegue che un tampone molecolare su cinque è risultato positivo, il tre per cento considerando anche i 3.600 antigenici. L’ultimo bollettino indica anche una lieve crescita dei ricoverati Covid con due ingressi in area medica, uno in intensiva: reparti nei quali ora figurano 47 e 8 posti letto occupati. Segnalati 75 guariti, con 2.394 attualmente positivi (+51). Salita a 126 casi per 100mila abitanti l’incidenza, in calo in provincia di Terni e in risalita in quella di Perugia. Da segnalare cluster ancora mobili ad Amelia (+10 casi in un giorno) e Gualdo Tadino (+16), comuni che figurano tra i 16 con incidenza sopra 200. Positivo anche un giocatore della Sir, l’opposto lussemburghese Rychlicki, scoperto dopo la nuova tornata di tamponi cui la squadra è stata sottoposta.