PERUGIA È arrivata la super fornitura di vaccini e le scorte dell'Umbria sono meno in affanno. Soprattutto perché a essere state immesse nel sistema sono le 46mila dosi di Pfizer, destinate alla maggior parte delle persone da immunizzare. Un arrivo, insieme a un totale di circa 12mila dosi tra Moderna e Johnson & Johnson, che danno un po' di respiro alla campagna vaccinale, anche se – ovviamente – fanno retrocedere l'Umbria nella graduatoria per dosi somministrate e consegnate. Secondo i dati forniti dal Governo, infatti, adesso – con una percentuale del 91,3 - l'Umbria è terza (perdendo il primato mantenuto per giorni) dopo Lombardia e Marche, con 534.223 dosi inoculate su 585.045 arrivate.

Prosegue quindi con vigore, nonostante qualche inciampo fisiologico, la campagna vaccinale, che negli ultimi tre giorni è stata dedicata, come annunciato, al completamento dell'immunizzazione della popolazione della fascia 60-69 anni che ha dato l'adesione. In base ai dati di ieri, ha ricevuto al momento la prima dose il 65,4 per cento di cittadini in questa fascia di età. Secondo un'interessante analisi di Luca Fusaro, dottore in Economia applicata ed esperto di big data, che ha incrociato dati dell'Istat, del Commissario straordinario per l'emergenza Covid, della presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero della Salute, sono stati immunizzati (con seconda dose o vaccino monodose) 30.268 sessantenni, 16.712 settantenni, 57.090 ottantenni e 14.914 persone dai 90 anni in su. In totale, quindi, dai sessant'anni in su sono state 118.984 le persone vaccinate su una popolazione di 285.226, il 41,7 per cento, a fronte di una media nazionale di 44,7. In una graduatoria che vede l'impegno per gli over 60 superiore in Lombardia ed Emilia Romagna (rispettivamente al 49,4 e 49,1 per cento) e il più basso in Sardegna (34,1%).

I DATI

E mentre prosegue la campagna vaccinale, sono partiti gli sms per la prenotazione dei cinquantenni e sono attesi entro un paio di settimane quelli per i quarantenni che hanno effettuato la preadesione, anche i dati sui contagi si mantengono rassicuranti. La curva continua leggermente a scendere e i numeri sono sempre più vicini a quelli della scorsa estate: prosegue infatti la discesa dei positivi al Covid in Umbria, dove nelle ultime 24 ore considerate non si è registrato nessun morto (il numero delle vittime è quindi fortunatamente fermo a 1.402). Secondo i dati della Regione aggiornati al 2 giugno, gli attualmente positivi sono 1.397 (96 meno di martedì), mentre i nuovi contagi accertati sono stati 33. I guariti sono 129 (53.634 dall'inizio della pandemia). In discesa anche i ricoveri negli ospedali umbri: ora 62 (sei in meno rispetto al giorno precedente), di cui sette (uno in più) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore considerate a ieri sera dalla dashboard regionale, sono stati analizzati 2.593 test antigenici e 1.849 tamponi: il tasso di positività complessivo è quindi dell'0,7 per cento, 1,78 rispetto ai soli molecolari.

Buone notizie anche per la ripresa dell'attività non Covid negli ospedali, altro “sintomo” di un ritorno alla normalità: nei giorni scorsi al Santa Maria della misericordia di Perugia la struttura complessa di Pneumologia, diretta dal dottor Stefano Baglioni, è stata riconvertita totalmente per patologie no Covid, con 16 posti letto per degenze ordinarie e 4 di terapia sub intensiva. Dal primo giugno, invece, l'Unità Terapia Intensiva Cardiologica del Santa Maria di Terni è tornata alla dotazione di 11 posti letto, mentre a breve, come anticipa una nota dell'Azienda ospedaliera, saranno anche attivati 6 posti letto di Osservazione Breve Intensiva, a Medicina d’Urgenza 2.