Domenica 27 Giugno 2021, 08:35

PERUGIA Eccessi e controlli, nessun rispetto e multe salate. Ecco le due facce della movida, selvaggia e stangata. Quella che non ha nulla a che fare con il legittimo e tanto atteso divertimento estivo, anche più spensierato e meno costretto dalle restrizioni. Che non ha niente a che vedere con le serate d’estate da passare in centro o in giro per la città, con la voglia di incontrare chi per un anno magari è stato solo un volto su uno schermo su Teams o WhatsApp.

Ma purtroppo è proprio la movida degli eccessi e della mancanza di rispetto che torna a fare notizia e già si immaginano le polemiche di oggi dopo un sabato sera di caldo afoso, Europei e gente in giro.

Basti pensare che venerdì sera già due persone sono state multate in piazza Danti per aver violato il divieto di consumo di alcolici su area pubblica, come disposto anche dall’ultima ordinanza del Comune, firmata proprio con l’obiettivo non di far cassa ma limitare gli eccessi e le situazioni a rischio.

SUPER MULTA

Stangata poi per un bar sempre della parte alta del centro, che è stato beccato dalla polizia locale a vendere alcolici oltre l’orario consentito. Ben oltre, in effetti, considerando che l’ordinanza pone il limite massimo alle ventitré e gli agenti hanno staccato la multa un quarto d’ora prima dell’una di notte.

Sanzione per ubriachezza molesta anche per un cittadino gambiano trovato a dar fastidio in piazza Piccinino, mentre la battaglia alle violazioni venerdì sera è passata, sempre in centro, anche per dieci multe per divieto di sosta e due rimozioni di mezzi che erano stati parcheggiati senza alcun rispetto e attenzione davanti a due passi carrabili. Una leggerezza che è costata ai proprietari ben più di un parcheggio a pagamento.

ALCOL TEST

E a proposito di accertamenti, sono stati effettuati – sempre venerdì sera – gli annunciati controlli della polizia contro la guida in stato di ebbrezza, ma da quanto si apprende tre le decine di vetture controllate non è stata elevata alcuna sanzione, segno che almeno alla guida si è scelto di rispettare le regole.

IL CASO VIA BALDESCHI

Poco, pochissimo rispetto delle regole, del buonsenso e del rispetto, invece, nella solita area tra Porta Sole, via Bartolo e piazza Ansidei.

Una rotta di eccessi, che anche venerdì ha fatto infuriare i residenti, che ieri mattina hanno trovato il solito scempio di bottiglie rotte (segno che vengono comprate al supermercato per aggirare l’ordinanza e risparmiare), urina e sporcizia. Senza considerare le proteste arrivate da via Baldeschi, dove è stato segnalato un gruppo di ragazzi che ha fatto baccano in un vicolo sotto le finestre di residenti estenuati fin oltre le 3 del mattin