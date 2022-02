Sos vaccinazione bambini, il medico: «Sono troppo poche»

PERUGIA In una domenica sonnacchiosa di vaccine day (poco più di duemila dosi somministrate), l’obiettivo degli esperti si sposta sui bambini anche se ieri il dato non è stato male. Sotto osservazione la fascia 5-11 anni per cui sono stati fatte anche vaccinazioni con le scuole protagoniste. I numeri sono ancora ridotti e da quelli che racconta il dottor Alfredo Notargiacomo, responsabile del distretto del Perugino, traspare una certa preoccupazione: «Abbiano aperto piazzale Europa, dal lunedì al venerdì pomeriggio è aperto anche il centro vaccinale di Solomeo, abbiamo una disponibilità di centoventi vaccini giornalieri in quei punti vaccinali eppure abbiamo avuto un giorno in cui le somministrazioni sono state 24. A Piazzale Europa arriviamo a ottanta vaccini al giorno. Troppo poco. C’è ancora una scarsa adesione. Forse è il caso di sensibilizzare le famiglie. Sono stato presente all’iniziativa della vaccinazione a scuola all’istituto San Paolo di Perugia e su cento posti e quindi dosi disponibili ne abbiamo fatte 24, a Torgiano siamo appena arrivati un po’ più su: trenta dosi. Invece c’è bisogno di uno scatto in avanti. Rischi? Gli stessi di una vaccinazione normale. Questo le famiglie lo devono capire. La copertura per i bambini è importante».

IL SEGNALE

Ieri un segnale nel vaccine day c’è stato con oltre 400 vaccinazioni pediatriche, ma non basta. Secondo il dashbord della Regione sono 6.431 i bambini da 5 a 11 anni che hanno chiuso il ciclo vaccinale con un dato percentuale appena sopra al 12 per cento e con una leggerissima preminenza delle bambine sui bambini.

Notargiacomo fa la sua analisi all’ingresso del centro vaccinale di San Marco dove per il vaccine day per gli over 12 non c’è stato mica l’assalo. Niente a che vedere con la volta scorsa quando ci furono le polemiche perché in alcuni punti vaccinali mancarano le dosi. A fine serata la contabilità dice così:380 dosi somministrate in totale. Ma per fare il conto del vaccine day bisogna sottrarne 162 di chi era già prenotato già per ieri prima che la Regione aprisse i centri vaccinali senza passare per il portale delle prenotazioni.

Più o meno sono state somministrate un terzo delle dosi disponibili, con le prime dosi che si sono fermate a quota trenta. Anche se il dato settimanale, almeno per la fascia di età 20-49 anni è molto positivo. Un’impennata del settanta per cento rispetto ai sette giorni precedenti. Per quella fascia di età le prime dosi sono passate da 620 a 1063.

IL BILANCIO

Il bilancio del vaccine day lo ha reso noto(dato alle 17 del con alcuni punti vaccinali che chiudevano ale 19), la Regione che ha contato duemila vaccinazioni tra prime, seconde e terze dosi. Di queste duemila 419 sono vaccinazioni pediatriche.

A rendere noto il dato parziale con la raccolta dei dati ancora in corso, è l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto.

«A fronte del numero limitato di prenotazioni per la giornata di oggi (ieri, ndr) – ha detto nel commentare i dati l’assessore alla Salute Luca Coletto – ci riteniamo moderatamente soddisfatti del risultato del vaccine day con accesso libero, organizzato proprio per sensibilizzare i cittadini a vaccinarsi con le terze dosi o ad avviare il ciclo vaccinale».

L’assessore Coletto ha voluto ancora una volta ricordare che «la vaccinazione rimane il pilastro fondamentale per la protezione individuale e per garantire una ripresa in sicurezza della socialità. Le nuove disposizioni emanate dal Governo inoltre, - conclude Coletto – permettono a chi ha effettuato la terza dose o avviato il ciclo vaccinale di non fare più la quarantena in caso risultasse contatto stretto di un soggetto positivo».

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Green pass, scuola, obbligo vaccino, mascherine e colori...