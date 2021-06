Vaccini: a 441mila umbri la prima dose. Richiamo per gli under 60 immunizzati con AstraZeneca: ecco il piano

PERUGIA - Oltre 440mila, pari al 55,57 per cento: è il numero di umbri che ha ricevuto la prima dose di vaccino ancti-Covid, mentre il 24,2 ha completato il ciclo.

Secondo i dati della Regione aggiornati alle ore 8 del 13 giugno, sono 441.164 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose e 190.460 quelli che hanno completato il ciclo. La prima dose Astrazeneca è andata al 22,4 per cento dei vaccinati, Johnson al 3,43, Moderna al 9,11 e Pfizer al 64,99 per cento. Le dosi ad oggi complessivamente somministrate sono 616.478, sul totale delle 665.891 consegnate.

Intanto, dopo la circolare emanata dal ministero della Salute che sospende la somministrazione del vaccino Astrazeneca agli under 60 anche per la seconda dose, la Regione sta riprogrammando da ieri gli appuntamenti. Per i cittadini sotto i 60 anni che hanno già ricevuto la prima dose con vaccino Astrazeneca il ciclo vaccinale sarà completato con vaccino Pfizer o Moderna entro 8-12 settimane.