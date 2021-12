Vaccini ai bambini, l'Umbria inizia: aperte le prenotazioni, da giovedì le prime somministrazioni

PERUGIA - Inizierà con un giorno di anticipo, già dal 15 dicembre, in Umbria la prenotazione per la campagna

vaccinale pediatrica riservata ai 50.000 bambini da 5 a 11 anni. Lo ha annunciato la Regione con una nota, dopo che la presidente Tesei nei giorni scorsi aveva fatto sapere dell'arrivo delle dosi concordate con il generale Figliuolo. «Le prenotazioni sono state aperte anticipatamente grazie all'approvvigionamento tempestivo dei vaccini richiesto al Commissario nazionale per la gestione dell'emergenza», fanno sapere da Palazzo Donini.

APPROFONDIMENTI I NUMERI Covid, 132 alunni positivi, stabile il numero del ricoverati

Le somministrazioni inizieranno il 16 dicembre nei punti vaccinali pediatrici territoriali e ospedalieri dedicati, consultabili al link https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/under12. Sarà possibile prenotare il vaccino tramite portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/ in farmacia o su SanitApp.