VaccineDay, in Umbria adesione al 90%. Crolla il numero dei nuovi positivi

PERUGIA - Prosegue la campagna vaccinale, con quota 400mila dosi inoculate superata. Adesione del 90 per cento rispetto alle prenotazioni nel VaccineDay organizzato domenica per i soggetti estremamente vulnerabili prenotati a giugno.Il dato è stato reso noto dalla Regione.

Complessivamente sono state somministrate 5.241 dosi di vaccino. Secondo il quadro aggiornato sul sito del Governo al pomeriggio di domenica, in Umbria sono state inoculate 401.102 dosi delle 452.065 finora consegnate. Pari all'88.7% del totale.

Il bollettino per la giornata di domenica parla invece di 59 nuovi positivi e 82 guariti nelle ultime 24 ore. Ma soprattutto nessun decesso per il Covid. Gli attualmente positivi sono ora 2.383, 23 meno di ieri. Sono stati analizzati 1.969 tamponi e 3.174 i test antigenici. Il tasso di positività è del 1,1 per cento sul totale (ieri 0,7)

e del 2,99 per cento sui soli molecolari (era al 2). Leggero aumento dei ricoverati in ospedale, ora 140, due in

più, 16 dei quali (dato stabile) nelle terapie intensive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA