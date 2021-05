Vaccinazioni pediatriche. Giammartino: «A Orvieto il servizio non è mai stato sospeso»

«Le vaccinazioni pediatriche a Orvieto non sono mai state sospese, nemmeno durante i periodi più complicati della gestione della pandemia da Covid-19.» A rassicurare i genitori dei bambini di fascia 0-6 anni che, preoccupati, hanno in molti spedito e-mail e chiamato più volte il servizio vaccinale pediatrico del distretto sanitario di Orvieto per chiedere spiegazioni in merito a rinvii e spostamento di appuntamenti, è lo stesso neo direttore, Camillo Giammartino, da meno di un mese alla guida della struttura dopo il pensionamento della direttrice Teresa Manuela Urbani.

«La vaccinazione pediatrica – spiega il direttore Giammartino – è una delle priorità di qualsiasi distretto sanitario; si tratta nella primissima infanzia di vaccinazioni obbligatorie per legge che non possono essere messe in secondo piano. Abbiamo avuto spostamenti di personale, questo è vero, per andare a rinforzare i team vaccinali che in questo momento di occupano della altrettanto importantissima vaccinazione anti Covid – spiega ancora – e qualche appuntamento è stato rimandato o spostato ma solo per quanto riguarda i richiami, evento peraltro previsto dal Piano Sanitario Nazionale, e che non inficia in alcun modo con la copertura vaccinale del bambino. Del resto – spiega Giammartino – accade spesso, e non solo in questi periodi particolari, che, magari per malesseri stagionali dei bambini, siano proprio i genitori a spostare gli appuntamenti, e le vaccinazioni proseguono poi per gli stessi bambini con lieve ritardo ma senza alcun problema di copertura. Diverso è il caso dei primi accesso neonato che sono stati sempre garantiti e eseguiti nei tempi previsti, seppur nel rispetto del protocollo di sicurezza regionale, con accessi scaglionati e protetti. C'è massimo rispetto del calendario vaccinale – aggiunge il direttore del distretto.»

Vari utenti lamentano però di essere in attesa ormai da febbraio/marzo senza nessuna risposta, e senza un nuovo appuntamento fissato. Si tratta per lo più di richiami delle vaccinazioni su bambini di sei anni. Inoltre, secondo quanto si apprende, dopo che la dottoressa Damiani, responsabile del servizio, si è spostata nel team vaccinale Covid, alcuni utenti lamenterebbero una mancata risposta telefonica: nessuno sembra rispondere al numero dedicato al servizio di vaccinazione pediatrica, nemmeno il venerdì, giorno in cui dovrebbe essere attivo.

