Venerdì 22 Luglio 2022, 07:23 - Ultimo aggiornamento: 07:42

In questi giorni di metà luglio molti orvietani hanno provato a collegarsi al sito della Regione Umbria dedicato alle prenotazioni delle vaccinazioni antiCovid ma l'hub di Orvieto nessuno, o quasi, lo ha trovato in elenco. Per farsi somministrare la quarta dose, ad esempio, si può scegliere Todi, Terni, Spoleto o Norcia, ma Orvieto no; in tanti davvero ci hanno provato, in giorni diversi e orari anche notturni, ma né la sede vaccinale principale di Fontanelle di Bardano, né quella dell'ospedale “Santa Maria della Stella” erano tra le opzioni possibili. Qualcuno ha rinunciato e rimandato alle prossime settimane, qualcuno ha prenotato a Todi, qualcuno a Terni.

Eppure, a quanto pare, a Orvieto le operazioni di vaccinazione proseguono spedite, anche per la quarta dose. Lo conferma il dottor Massimo Marchino, direttore del Distretto Sanitario di Orvieto della Usl Umbria 2: «L'hub vaccinale di Bardano sta lavorando a pieno ritmo – spiega – nelle aperture di lunedì pomeriggio, martedì mattina e giovedì pomeriggio, in quest'ultima sono concentrate anche le vaccinazioni che riguardano l'utenza pediatrica. In ospedale, il servizio vaccinazioni dedicato ai pazienti con allergie o comunque da tenere sotto controllo per altre patologie, è attivo di venerdì ogni 15 giorni, e sta lavorando.

Il problema segnalato dall'utenza probabilmente dipende dal fatto che, partita in modo blando in avvio di estate, in questi ultimi giorni è cresciuta notevolmente la domanda di vaccinazione dei cittadini andando evidentemente a occupare ogni giorno i posti disponibili. In questa settimana, nei giorni di apertura, sono state somministrate tutte le 60 dosi programmate per ogni giorno, anzi martedì ne sono state somministrate 6 in più a cittadini che si sono presentati senza aver prenotato, parlo solo di quarta dose.

La prossima settimana, proprio visto l'aumento della richiesta, contiamo di passare a 150 dosi. Questo almeno fino al 31 luglio. Da agosto – spiega il dottor Marchino – dobbiamo prevedere di vaccinare almeno 10 mila persone, per cui sarà necessario arrivare almeno a 1000 dosi somministrate a settimana in modo da essere pronti, anche se l'utenza poi non arrivasse. Nelle ultime settimane abbiamo visto salire i numeri delle prenotazioni, questo è certo. Stiamo somministrando a ritmo sostenuto anche prime, seconde e terze dosi a cui sono dedicati, in ogni giorno di apertura, un numero preciso di posti che aumenteremo di conseguenza. Il 31 luglio, inoltre – aggiunge Marchino – sono in scadenza i contratti del personale medico e infermieristico adibito alle vaccinazioni e siamo in attesa dei rinnovi».