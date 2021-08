Incidente sulla Flaminia, un morto e due feriti gravi. La vittima è un automobilista romano di 56 anni. Muore un motociclista a Solfagnano

Venerdì 13 Agosto 2021, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 19:41

PERUGIA - E' di un morto e due feriti gravissimi il bilancio di un incidente stradale che si è verificato venerdì pomeriggio lungo la statale Flaminia nei pressi di Nocera Umbra. Secondo quanto è stato possibile ricostruire ci sarabbe stato uno scontro frontale tra due auto. La vittima è un automobilista romano di 56 anni.

I soccorsi

Sul posto per soccorrere i feriti si sono alzati in volo anche due eliambulanze in arrivo dalla Marche. Sul posto il 118 e anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana. Secondo quanto si è appreso uno dei feriti è stato trasferito all'ospedale di Perugia e l'altro è ricoverato in quello di Terni. I feriti sono in codice rosso.

Morto anche un motociclista

Sempre nel pomeriggio incidente a Solfagnano, alle porte di Perugia. E' morto il motociclista che era rimasto ferito nello scontro con un'auto. La vittima ha 60 anni ed è di Umbertide.