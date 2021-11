Va all'Edilizia Collerolletta il torneo Uisp per ricordare Sergio Barbaccia

L'Edilizia Collerolletta ha vinto il 1° Memorial Sergio Barbaccia organizzato dal comitato territoriale Uisp di Terni. Nella finale che si è disputata al Mario Cicioni di Campitello battuta 4-0 la Soccer 2008. Mattatore della finale l'attaccante Deloreanu autore di tre gol. Il vantaggio arriva al 25': Mingarelli manda in profondità Deloreanu che controlla e dal limite batte il portiere avversario Stanzial. Dall'altra parte palo di La Cava sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa ancora un palo frena la Soccer, stavolta direttamente sulla punizione battuta da Foschi. Passato il pericolo l'Edil dilaga con Lori e poi ancora con Deloreanu che segna altri due gol. Grande festa in tribuna per la consegna della coppa da parte del presidente del comitato territoriale Uisp di Terni, Giuliano Todisco, e del presidente della sezione calcio, Graziano Morini, nel ricordo della figura di Sergio Barbaccia, storico dirigente politico e membro del consiglio direttivo della Uisp di Terni nonchè presidente dell'Asd Gramsci.