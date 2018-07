TOURO SUL TRASIMENO - I carabinieri di Tuoro sul Trasimeno stanno svolgendo indagini sulla morte di un uomo albanese di 77 anni che martedì mattina all'alba era andato a raccogliere more. Il corpo è stato trovato in fondo a un pozzo artesiano incustodito e profondo tre metri. Il pozzo era coperto da rovi e potrebbe essere diventato, per l'anziano, una trappola mortale.

Marted├Č 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA