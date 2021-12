Grave guasto alla rete digitale dell'Usl 2, disagi per gli utenti

TERNI Dalle 23 di ieri sera la rete aziendale dell’Azienda USL Umbria 2, gestita da Umbria Digitale e Vodafone, ha subito un guasto grave presso una sede di Perugia. I tecnici del Servizio Informatico, allertati dai propri sistemi di allarme, hanno prontamente aperto una segnalazione ai tecnici di Umbria Digitale. Il guasto interessa tutte le sedi territoriali dell’Azienda USL Umbria 2, mentre gli Ospedali, i centri vaccinali COVID-19, i drive-through dei tamponi sono operativi, anche se potrebbero subire qualche disservizio. In questo momento la rete non è ancora funzionante ed è stato comunicato all’Azienda da Umbria Digitale che i tecnici di Vodafone sono al lavoro per ripristinare il servizio prima possibile. Ci scusiamo con gli utenti per i disagi arrecati e forniremo ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.