Usl2, sistema informatico in tilt: «Vaccini e tamponi garantiti comunque»

Dalla mattina di domenica 11 aprile 2021 il sistema informatico dell’ Azienda sanitaria Usl Umbria 2 ha subito un importante malfunzionamento che ha reso indisponibili alcuni servizi, tra cui quello del laboratorio analisi. La piattaforma del ritiro on line dei referti di laboratorio al momento risulta inaccessibile anche se il servizio informatico è al lavoro per tentare di ripristinare la funzionalità del sistema. La direzione dell’Azienda si scusa per gli inevitabili disagi che si creeranno nei prossimi giorni e suggerisce alla cittadinanza di recarsi presso i servizi ospedalieri e distrettuali dell’Azienda Usl Umbria 2, per le prestazioni di laboratorio analisi e di radiologia, solo nei casi di urgenza indifferibile definite dal proprio medico curante. «Le prestazioni verranno tempestivamente recuperate una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema informatico» - assicura in una nota l'Azienda. Le sedute vaccinali e le attività di controllo tramite tamponi sono comunque comunque garantite. Non appena verrà risolto l’inconveniente tecnico l’Azienda darà ampia comunicazione ai cittadini.

