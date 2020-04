Terni, maxi uovo per la Pediatria di Orvieto

Ci sono bambini che trascorreranno le feste di Pasqua in ospedale, in un periodo così difficile come questo. Al reparto di Pediatria di Orvieto la giornata di Pasqua passerà in maniera più dolce grazie al grande uovo di cioccolato donato alla responsabile del reparto Elena Neri: «Ringraziamo la Conad - ha detto la dottoressa Neri - per questo bellissimo regalo che divideremo con i nostri bambini». © RIPRODUZIONE RISERVATA