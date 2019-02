Università al voto, election day il 9 maggio. Moriconi contrario: «Arroganza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un’accelerata robusta e una buona dose di tensione nel percorso di avvicinamento alle elezioni per il nuovo rettore. L’aumento di giri del motore nelle ultime ore porterebbe dritto alla scelta della data del voto: con buone probabilità il giorno “X” sarà il prossimo 9 maggio. L’onere di indire le elezioni spetta tecnicamente al decano dell’Ateneo, il professor Vito Peduto, e i retroscena raccontano che lui avrebbe intenzione di stringere i tempi. Da qui la scelta di cerchiare in rosso sul calendario il secondo giovedì di maggio, che rispetto all’ipotesi di giugno inoltrato taglierebbe via oltre un mese di campagna di elettorale. Un’accelerata bella e buona che però non è troppo apprezzata nei piani più alti di Palazzo Murena. E qui sta il punto, perché le regole del politically correct prevederebbero per una decisione di questo genere un’intesa tra tutti gli organi dell’università. «Non credo che la data del voto sia il 9 maggio - dice il rettore FrancoMoriconi al Messaggero, spiegando di non essere stato consultato sulla decisione dal decano - se così fosse sarebbe di certo una mancanza di stile ed anche un modo arrogante di esercitare il potere». Messaggio chiaro e preciso. Fatto sta che ora veramente la competizione entra nel vivo. E presto dovranno essere scoperte le carte. Un voto ai primi di maggio significherebbe candidature da presentare nei primi giorni di aprile, cioè entro un paio di mesi. La rosa dei nomi - Fabrizio Figorilli, Ambrogio Santambrogio, Franco Cotana, Fausto Elisei, Maurizio Oliviero, Francesco Tei, Elena Stanghellini e Claudia Mazzeschi - dovrà presto arrivare ad una definizione precisa. E poi via alla partita che si presenta decisamente molto aperta.