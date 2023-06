L'Università e il Perugino, il pittore prende forma con la realtà aumentata

PERUGIA - “Perugino come non l’hai mai visto” è l’evento pensato per comunicare in forme inedite grazie alle nuove tecnologie quali il videomapping, le proiezioni, la realtà immersiva, l’opera del pittore Pietro Vannucci detto il Perugino nel quinto centenario dalla morte. La serata inaugurale è quella di giovedì primo giugno, a partire dalle 20,30: la mostra potrà essere ammirata sino al 5 novembre 2023. L’iniziativa avrà uno scenario speciale, quello di piazza dell’Università e delle logge del Dipartimento di Fisica e Geologia ed è parte di un progetto promosso dall’Università degli Studi di Perugia, curato dalla professoressa Cristina Galassi, direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Ateneo perugino. Alla presentazione dell'evento, presenti il rettore dell'Università di Perugia Maurizio Oliviero, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, Ilaria Borletti Buitoni, vicepresidente del Fai e presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Pietro Perugino, e anche Anna Calabro, presidente della Fondazione Perugia Musica Classica.