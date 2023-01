Campus universitario a Pentima, si entra nel vivo dell'intervento. Le novità sono emerse in occasione del question time di questa mattina in Consiglio regionale a Perugia con l'assessora Paola Agabiti che ha risposto all'interrogazione della consigliera regionale di Azione Donatella Porzi. «Ad oggi - ha spiegato l'assessora Agabiti - sono state effettuate due riunioni del Comitato paritetico di monitoraggio, composto da Regione, Università e Comune di Tern, la prima tenutosi in data 19 dicembre 2022 la seconda 10 gennaio 2023. Nel primo incontro - ha ricostruito l'assessora Agabiti - si sono valutati i vari documenti tecnici già a disposizione dalla Università. ll 10 gennaio si è entrati nel merito di un primo stralcio funzionale. Nelle more della definizione puntuale del quadro esigenziale da parte dell’Università, documento che dovrebbe trovare compimento entro il corrente mese di gennaio, il comitato - ha aggiunto l'assessora Agabiti - ha cominciato a valutare gli immobili da usare per creare di spazi “volano” in cui trasferire le attività ubicate negli edifici interessati dai successivi stralci sia di poter riqualificare un'area definita al fine di garantire una funzionalità di Pentima. Il cronoprogramma - ha concluso l'assessora Agabiti - prevede la consegna dei lavori entro dicembre 2023».