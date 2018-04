Università, gli studenti vanno a lezione in auto, niente bus

di Federico Fabrizi

PERUGIA - Passino le navette notturne per gli universitari, ma la sensazione è che gli autobus servano - tanto - pure di giorno. A mostrare l’evidenza del problema sono i dati raccolti dall’Università di Perugia per il “Report 2017 sulla sostenibilità”. I risultati dei questionari sottoposti agli studenti raccontano come il 40 per cento dei ragazzi si presenti a lezione con la propria auto e che un altro 5 per cento si sposti “con un passaggio”. Molto più ristretta la pattuglia di chi sceglie il mezzo pubblico: circa uno su quatto, è la somma dei passeggeri di bus (20 per cento) e treno (8,3 per cento). La soluzione ecologica è ancora più limitata: uno studente su quattro va a piedi. Quanto alla bicicletta, è davvero questione per pochi eletti (0,5 per cento): colpa delle salite di Perugia, certamente, ma pure la dimostrazione che il bike sharing con le bici elettriche è andato effettivamente maluccio. Il bus recupera qualcosina per i ragazzi che per studiare compiono un tragitto tra i 5 e i 9 chilometri (lo utilizza il 30 per cento degli intervistati) e sale (48 per cento) per chi percorre distanze tra 10 e 19 chilometri.

Ma se 24mila studenti usano poco bus e treno, dipendenti e prof fanno “peggio”. Il 60 per cento di loro, infatti, ha l’abitudine di presentarsi al lavoro con la propria auto e da solo.

Il report di sostenibilità redatto dall’Università di Perugia ha indagato tante curiosità. Ad esempio, in un anno tutte le sedi dell’ateneo si mangiano 15 milioni di kilowattore di energia elettrica, 1,3 milioni di metri cubi di metano, 239mila chili di gasolio; consumano 146mila metri cubi d’acqua e producono 40 tonnellate di rifiuti speciali. Curiosità nella curiosità: lo smaltimento costa 600mila euro. L’Università s’è già attivata per risparmiare un po’. «Aderire alla rete delle Università per lo sviluppo sostenibile, con il coordinamento del professor Federico Rossi, ha segnato un passaggio fondamentale nel programma di sviluppo di Ateneo durante mio mandato – rimarca il rettore Franco Moriconi - nell’ottica della sostenibilità sono già state attivate numerose iniziative in diversi ambiti: dalla didattica alla ricerca, dai servizi agli studenti all’energia e alla mobilità, all’organizzazione interna alla gestione dei rifiuti».

