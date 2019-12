L'Università di Perugia sigla l'intesa con l'Academy Huawei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L’Università degli Studi di Perugia è entrata a far parte della Huawei ICT Academy. L’accordo è stato presentato ufficialmente ieri in Ateneo. Grazie a questa partnership, promossa e coordinata dal professor Gianluca Reali, gli studenti dell’Università di Perugia avranno l’opportunità di sviluppare le proprie competenze ICT per essere maggiormente competitivi, attraverso una formazione pratica completa e una certificazione professionale rilasciata dall’Academy.Per il rettore Maurizio Oliviero «La dimensione internazionale delle reti d’impresa ci impone di offrire una formazione all’avanguardia nel campo delle nuove tecnologie, al fine di trasformare le sfide del mercato globale in opportunità concrete per i nostri studenti, docenti e ricercatori. Grazie all’accordo con la Huawei ICT Academy, l’Ateneo offrirà non solo la possibilità concreta di potenziare e certificare le competenze dei partecipanti ma, proprio a grazie a tale arricchimento, svolgerà quel ruolo fondamentale nello sviluppo delle competenze territoriali che gli è proprio, con importanti ricadute sul tessuto economico e sociale. Si tratta di una grande opportunità per tutti». La Huawei ICT Academy è un progetto di partnership senza scopo di lucro tra Huawei e le università di tutto il mondo. Ad oggi, Huawei ha già sottoscritto accordi con oltre 300 università a livello globale che hanno coinvolto oltre 10.000 studenti, attraverso più di 450 istruttori dell’accademia.