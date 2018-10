Università di Perugia ritrova una tomba in Giordania di oltre 5mila anni fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una tomba a caverna, datata alla fine IV millennio a.C., rinvenuta intatta con decine di sepolture multiple, è stata scoperta nel sito di Jebel al-Mutawwaq, in Giordania. L'importante scoperta, come riferisce il sito internet della rivista «Archeologia Viva», è avvenuta durante gli scavi della missione archeologica dell'Università diPerugia, diretta dal professore Andrea Polcaro. Durante la missione svoltasi nello scorso settembre, alla quale hanno partecipato studenti del corso di laurea in archeologia e storia dell'arte dell'Università di Perugia e diversi collaboratori esterni di altri atenei italiani ed europei, è stata rinvenuta una caverna funeraria intatta e sigillata, con decine di sepolture datate fra 3100 e 2900 a.C. Oltre alle sepolture e al vasellame di corredo si sono ritrovate prove di diversi rituali compiuti nella caverna prima e dopo il suo uso funerario, che permetteranno di ricostruire credenze e ideologie religiose legate al culto degli antenati dell'antica popolazione di pastori e agricoltori che viveva in quest'area della Giordania centrale più di cinquemila anni fa.